Halloween di sangue | doppio schianto dopo la festa | due ragazzi morti

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Duedi 24 e 26 anni che viaggiavano sulla stessa auto hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto in viale Forlanini, a Milano, in direzione aeroporto, intorno alle 5 e 30. Tre le auto e dodici le persone coinvolte tra cui una bambina di 8 anni. Due di loro sono stati ricoverati in codice rosso al Policlinico e al Niguarda, altri otto sono stati visitati sul posto e non hanno necessitato di ulteriori cure mediche. In base alle prime ricostruzioni pare che l'incidente sia avvenuto in due tempi: due auto si sarebbero tamponate, quindi una terza che sopraggiungeva con 6 giovani a bordo, si sarebbe schiantata contro le altre i cui occupanti nel frattempo erano scesi. Sembra, secondo le prime informazioni, che i giovani deceduti stessero rientrando, con altri 4 amici tra i 18 e i 2o anni, da unaper la notte di ...