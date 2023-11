Halloween | controlli Nas Salerno | sequestrati giocattoli e un quintale di dolci

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023), 1 nov. (Adnkronos) - Sequestro amministrativo di 1692 confezioni die di 262 articoli, tra cui maschere, decorazioni a forme di zucche e scheletri, luminarie per, fucili giocattolo e palloncini in tre esercizi commerciali nelle province die Avellino. E' il bilancio deidel Nas di. La merce sequestrata era esposta in vendita e risultata, a vario titolo, priva di marchio Ce, delle indicazioni in lingua italiana e delle informazioni obbligatorie per i consumatori. E' stato sequestrato anche undi prodottiari in diversi esercizi della provincia diperché privo delle indicazioni sulla tracciabilità necessarie per garantire la sicurezza alimentare. Sono state ...