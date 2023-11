Halloween 2023 | Chiara Ferragni come Sharon Stone | tutti i vip presenti al suo party

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Negli ultimi anniè diventata una festa agli effetti anche in Italia. L’occasione perfetta per vip e influencer per sfoggiare costumi instagrammabili e far vedere i propri gusti in fatto di stile. Quest’anno l’imprenditrice digitale per eccellenza,, ha voluto celebrare questa ricorrenza in grande trasformandosi dae realizzando un supera cui hanno preso parte moltissimi personaggi famosi. LEGGI ANCHE > Heidi Klum si trasforma in un pavone: la ...