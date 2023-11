Guerra a Gaza | trasferimento forzato di palestinesi in Cisgiordania | la tenaglia di Netanyahu

... spiega la premier in riferimento alla conferenza poi slittata in seguito agli attacchi di Hamas in Israele e alla successivain corso nella Striscia di. 'Vorrei che la presidenza del G7 ...

Guerra a Gaza live, media: colpito di nuovo campo profughi a Jabalia. L'Egitto apre a stranieri e feriti, via 500 persone ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Mediazione del Qatar: dal valico di Rafah escono circa 500... Corriere della Sera

Mentre a Gaza si muore, in Cisgiordania continua in trasferimento forzato di palestinesi. L'appello delle Ong israeliane che si oppongono alla deriva ultra-nazionalista ...“Questa guerra simmetrica si alimenta dalle recriminazioni degli uni contro gli altri: non esistono distinzioni fra civili e militari”, così Marco Tarquinio di Avvenire ...