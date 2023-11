Guardate questa stella per capire la guerra

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ladi David sui muri delle case e nei negozi degli ebrei. È il passato che ritorna in Francia, a Parigi, dove la ragione dorme e il mostro dell'antisemitismo è vivo. Le piazze occidentali risuonano di parole sinistre, sulle metropoli europee è calato un lungo inverno, laa Gaza è vissuta come un problema creato dagli ebrei, non il frutto avvelenato dell'odio islamista. Chi come noi sostiene la causa della libertà contro il totalitarismo, oggi è in minoranza, è più comodo tacere, sussurrare all'orecchio dei deboli che “la colpa è tutta degli israeliani”. I cattivi perdono sempre,è la lezione della storia, nell'eterna lotta tra il bene e il male è il primo a trionfare, ma la battaglia sarà lunga, chi ha frequentato la storia sa, chi l'ha vissuta non dimentica. Nessun leader europeo ha conosciuto la ...

E vuol dire:che il titolo di "padre" è il più alto che si possa attribuire; dunque non lo ... In questo senso soltanto a Gesù può essere riconosciutaqualifica, e a coloro che insegnano ...

Guardate cosa hanno trovato i pompieri nel cruscotto di questa macchina Corriere TV

Le serie tv da guardare a novembre WIRED Italia

Molti pronosticano un duello Inter-Juve per lo scudetto, e magari finirà davvero in questo modo, ma io credo che il Milan, perlomeno il Milan visto domenica sera a Napoli, sia in piena lotta. Guardate ..."Scusate, io non me ne intendo di calcio - dice l’attore fiorentino mentre sta guardando in tv la cerimonia di consegna ... Haaland si chiama. Ma compriamo questo no L’è giovane, icché vorrà Su, si ...