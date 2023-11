GTA Online | Addio a Windows 7 e 8

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Dopo dieci anni di successi, GTAcontinua ad affascinare milioni di giocatori con la sua esperienza di gioco unica. Tuttavia, una comunicazione importante da Rockstar Games potrebbe portare a significativi cambiamenti per alcuni utenti nel prossimo anno. Scopriamo di cosa si tratta. Fine del Supporto per7 e 8: Cosa Cambia per i Giocatori di GTARockstar Games ha annunciato ufficialmente che, a partire dal 30 gennaio 2024, non fornirà più supporto per i sistemi operativi7 e8. Questa decisione segue la conclusione del supporto da parte di Microsoft per questi sistemi operativi. Mentre i possessori di console PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X possono stare tranquilli, la situazione è diversa per i giocatori PC. Coloro che ancora si dilettano in ...