Grecia | CasaPound Italia | ' 21 membri nostra delegazione fermati e portati in questura'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Roma, 1 nov. (Adnkronos) - "Ventuno persone delladi, che si era recata ad Atene" per partecipare alla commemorazione dell'uccisione di due militanti di 'Alba dorata', "sono state fermate dalle forze dell'ordine locali e caricate in autoblindi senza ricevere alcuna spiegazione. I militanti sono stati condotti inin attesa di ricevere le spiegazioni". A darne notizia, attraverso Telegram, è. "È inaccettabile che oltre 20 persone vengano arbitrariamente fermate e arrestate appena scese da un aereo solo per voler partecipare alla commemorazione di due ragazzi assassinati a sangue freddo - ha dichiarato Gianluca Iannone, presidente di, capo dellagiunta ad ...