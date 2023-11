Grave incidente stradale a Milano | 12 persone coinvolte e due 20enni morti

(Di mercoledì 1 novembre 2023)all'alba, verso le 5 del mattino, ain viale Forlanini in cui sarebbero statesecondo una prima ricostruzione 12a bordo di tre auto. In seguito a un ...

stradale all'alba, verso le 5 del mattino, a Milano in viale Forlanini in cui sarebbero state coinvolte secondo una prima ricostruzione 12 persone a bordo di tre auto.

Milano, grave incidente stradale: due morti e 12 persone coinvolte TGCOM

Grave incidente a Milano, 12 persone coinvolte e due morti - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Drammatico incidente a Milano nella notte tra martedì 31 e mercoledì 1 novembre: il bilancio momentaneo parla di due morti e dieci feriti, di cui due in gravi condizioni. Tra i feriti c’è anche una ...Drammatico incidente mortale all’alba di questa mattina, 1 novembre, a Milano in viale Forlanini. Al momento il bilancio è di due morti e di diversi feriti, di cui due almeno in gravi condizioni. Tra ...