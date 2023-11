(Di mercoledì 1 novembre 2023)stradale all'alba, verso le 5 del mattino, ain viale Forlanini in cui sarebbero statesecondo una prima ricostruzione 12a bordo di tre auto. In seguito a un ...

Milano, grave incidente stradale: due morti e tre feriti, 12 persone coinvolte TGCOM

Grave incidente a Milano,12 persone coinvolte e due morti - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

AGI - Due ragazzi di 24 e 26 anni sono morti in un grave incidente stradale avvenuto in viale Forlanini, a Milano, in direzione aeroporto, intorno alle 5 e 30. Tre le auto e dodici le persone ...