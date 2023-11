Grande Fratello | sondaggi 2 novembre 2023 | chi è il meno votato

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Giovedì 2ci sarà un nuovo appuntamento con il. In tale occasione sarà svelato anche l'esito del televoto attualmente in atto, che vede sfidarsi Alex Schwazer, Beatrice Luzzi, Giselda Torresan e Fiordaliso. I telespettatori sono chiamati ad esprimere la loro preferenza in positivo, come sempre, votando per la persona che si intende salvare. Colui o colei che otterrà il minor numero di votazioni favorevoli sarà il primo candidato, o la prima candidata, alla prossima eliminazione. Ipresenti sul web sembrano dare un esito piuttosto univoco, alper quanto riguarda la personavotata e quella preferita....