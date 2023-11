Grande Fratello | parla per la prima volta la moglie di Giampiero Mughini Le rivelazioni

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 1 novembre 2023)per laladi. Ecco cosa ha rivelato in un’intervista, Michela Pandolfi è legata al notoda 30 anni. Attualmenteha intrapreso una nuova avventura televisiva partecipando come concorrente all’ottava edizione del reality show di Canale 5.poche settimane fa è entrato a far parte del cast della nuova edizione, la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia prosegue con successo diventando un punto di riferimento per diversi coinquilini. Leggi anche –>, come sceglie ...