Grande Fratello | Massimiliano e il chiarimento con Giuseppe | “Non voglio interferire nella vostra storia”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 1 novembre 2023)affrontano undopo gli ultimi avvenimenti. Le parole dei due gieffiniin questo nuovo giorno in Casa affrontano un. I due gieffini si espongono sul proprio rapporto instaurato con l’attrice Beatrice.e Beatrice dopo il primo bacio hanno affrontato numerosi alti e bassi e attualmente sono distanti.e Beatrice fin dall’inizio si sono punzecchiata e ad oggi hanno provato ad instaurare un rapporto civile comunicando tranquillamente. Leggi anche –>, scoppiano scintille in Casa: “Sei la peggiore in questa Casa” Il ...