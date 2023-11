Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi prova a riavvicinarsi a Beatrice Luzzi ma lei non cede | “Perle ai p*rci | avevi in mano una cosa preziosa e…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Dopo le vicissitudini delle ultime settimane,complice la festa di Halloween hato a. Il tentativo di far pace e gettarsi alle spalle tutte le recriminazioni, le accuse e le offese che hanno portato l’attrice a votarlo si è scontrato però contro un muro. Quel muro si chiama appunto. Lainfatti seppur nella maniera più tranquilla e rilassata del mondo non ha nessuna intenzione dire, anzi… ha continuato a ribadire che meritava di lasciare la Casa del. Eccosi sono detti: B: Certo, dovevi uscire… G: La tua idea era quella di mandarmi in nomination e mandarmi via. Invece mi hai mandato in ...