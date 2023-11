“Grande Fratello” | Beatrice sbotta contro Signorini e il programma | le sue parole

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 1 novembre 2023) News Tv.Luzzi “”. La protagonista di questa edizione del reality show non ci sta eil conduttore Alfonsoil. “È un errore veramente imperdonabile“, ha esclamato la famosa attrice. (Continua…) Leggi anche: “”, imbarazzante scivolone per Giuseppe: intervieneLeggi anche: “”, Grecia scoppia in lacrime: l’emozionante sorpresa durante la direttaLuzzi protagonista del “Luzzi è senza ombra di dubbio la protagonista numero uno di questa edizione del ...