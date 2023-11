Grande Fratello | Beatrice Luzzi a Giuseppe Garibaldi | Speravo uscissi tu

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 1 novembre 2023)non riesce a perdonare, concorrente del, per aver coinvolto i figli dell'attrice nelle dinamiche del programma. I tentativi didi ottenere il perdono da parte difino ad oggi hanno incontrato una ferma opposizione da parte della concorrente del, la quale non perdona al coinquilino di aver coinvolto i figli nelle dinamiche del reality. Anche ieri sera, l'attrice ha ribadito che un riavvicinamento tra di loro al momento è impensabile. Le parole diLa notte di Halloween non è servita a ...