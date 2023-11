Grande Fratello 2023 | gli inquilini esagerano ad Halloween | festa interrotta e provvedimento da parte degli autori

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Anche quest’anno glidelhanno organizzato un party per festeggiare la notte di. I concorrenti della casa più spiata d’Italia si sono travestiti tutti in un personaggio “terrificante” per poi scatenarsi a suon di musica e buon cibo. Lain giardino è durata fino a tarda notte tra racconti horror e scherzi divertenti, ma pare proprio che qualcuno abbia esagerato un tantino. Si vocifera che qualche burla sia sfuggita di mano in quanto diversi oggetti della casa sarebbero stati danneggiati.: troppo caos adNon ci sono dubbi che glidelsi siano scatenati advisto che ...