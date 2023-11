Governo | Bonelli | Manovra iniqua Noi contrari a premierato

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 novembre 2023) POLITICA – “Sulla Legge di Bilancio che arriverà in Parlamento è importante costruire una comune strategia e sono sicuro che questo accadrà. Perché questa è unaassolutamentedal punto di vista sociale: alza le tasse, alza l’Iva addirittura per il latte in polvere e i pannolini per i neonati, riduce le pensioni ai dipendenti pubblici e non fa quegli investimenti necessari per affrontare la crisi climatica. Ad esempio sul trasporto pubblico che è in ginocchio e invece Salvini pensa di investire sul ponte sullo stretto 12 miliardi di euro.” Così in una intervista al TG2 Italia/Europa, Angelo, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha proseguito: “Sulle riforme, poi, noi siamo assolutamenteal, come credo anche il ...