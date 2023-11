Giù nella valle di Paolo Cognetti | Un viaggio nel cuore dell’ambiguità umana

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La Valsesia, con il suo paesaggio imponente, diventa lo sfondo di un racconto teso e doloroso nel nuovo romanzo di, “Giù”. Pubblicato da Einaudi, il libro ci porta in unattraverso le complesse dinamiche tra fratelli, l’oscurità della naturae l’intrinseca ambiguità del mondo. Due fratelli con un legame complesso e scelte di vita diverse Luigi e Alfredo sono fratelli uniti da un legame complicato e turbolento. Mentre Luigi è una guardia forestale, Alfredo è una figura all’antitesi, tornatoloro terra d’origine dopo anni di vagabondaggio e problemi con la legge. Entrambi i fratelli hanno abbandonato le loro illusioni, ritrovandosi come cani randagi in un mondo che non li accoglie. La casa di Fontana Fredda, dove ...