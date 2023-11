Giorgia Meloni cade nello scherzo telefonico | le confessioni al finto leader africano | «L’Ue non muove un dito sui migranti | che fatica sull’Ucraina» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La presidente del Consiglioè caduta in un tratesole dai due comici russi Vovan e Lexus. In unofattole lo scorso 18 settembre, ma pubblicato nelle scorse ore,ha creduto di parlare al telefono con un importante, lasciandosi così andare a considerazioni poco diplomatiche sull’immigrazione e la guerra in Ucraina. Nessun sospetto che all’altro capo della cornetta non fosse il «presidente della Commissione dell’Unione africana», come fato sapere ai suoi consiglierei, ma i due comici russi che regolarmente fannore in trappola importantimondiali. Sono i giorni che precedono l’Assemblea Generale dell’Onu e seguono l’afflusso record di ...