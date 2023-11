Giorgia Meloni cade nello scherzo telefonico di due comici russi | ' Ucraina? C' è tanta stanchezza'

Rimbalza in Italia e diventa un caso politico lo scherzo telefonico perpetrato da due comici russi ai danni della presidente del Consiglioche ha parlato con un fantomatico presidente della Commissione dell'Unione Africana rivelatosi poi un fake . Anche perché la premier parla esplicitamente di "stanchezza" rispetto al ...

Meloni tratta in inganno da falso presidente Unione africana Il Sole 24 ORE

Il papà di Striscia: "Giorgia Meloni non mi ha telefonato ma mi deve ringraziare perché, secondo me, le ho fatto una bella alzata per poter uscire da una situazione" "Non esiste il… Leggi ...Giorgia Meloni vittima di uno scherzo telefonico da parte del duo russo Vovan e Lexus che si è spacciato per il Presidente della Commissione dell'Unione Africana. Interrogata sul tema dell'Ucraina, ...