Giocatore africano dell’anno | tra i 30 candidati c’è anche l’azzurro Osimhen

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVictorè tra i 30per il premio di2022-2023. L’attaccante del Napoli e della Nigeria è stato il capocannoniere della Serie A nella scorsa stagione con 26 gol e nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2023 con 10, di cui quattro in una sola partita.le stelle della squadra del Marocco che ha fatto la storia in Qatar lo scorso dicembre, diventando la prima semifinalista africana della Coppa del Mondo, sono in lizza. Si tratta del portiere Yassine Bounou, del difensore Achraf Hakimi, del centrocampista Sofyan Amrabat, dell’ala Hakim Ziyech e dell’attaccante Youssef en Nesyri. Sono stati nominatiil senegalese Sadio Mane e l’egiziano Mohamed Salah, entrambi due volte vincitori del ...

Non è rientrato il bomber. Sicuramente il permesso avuto da De Laurentiis prevedeva ... Di certo è un'anomalia un permesso così lungo per unche vale tanto e il suo aiuto in fase ...Victor Osimhen è tra i 30 candidati per il premio di giocatore africano dell'anno 2022-2023. L'attaccante del Napoli e della Nigeria è stato il capocannoniere della Serie A nella scorsa stagione con ...Sistemare il centrocampo è uno degli obiettivi del Napoli per il prossimo calciomercato: Garcia spinge per Tousart ...