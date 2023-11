Gianni Morandi torna sui social ma le foto con la mano fasciata preoccupano i fan | “Cosa è successo? Come stai?” Lui risponde così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Dopo circa due mesi di silenzio daito a pubblicaresu Instagram, entusiasmando i suoi fan ma anche suscitando una certa preoccupazione. Se infatti la prima, pubblicata due giorni fa, lo ritrae allo stadio mentre assisteva alla partita Bologna-Sassuolo, è stata accolta con fervore; le altre due immagini che ha condiviso hanno fatto sorgere domande riguardo alla sua salute. Nelle duesuccessive, infatti,appare con ladestra, suscitando l’attenzione e la preoccupazione dei suoi seguaci. Nel marzo del 2021 il cantautore bolognese si era infatti ferito gravemente le mani in seguito ad una caduta in un rogo in campagna. Ecco perché è bastato un piccolo ...