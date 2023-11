Ghazi Hamad | uno dei più ricercati da Israele | “Nessuna pace | c’è solo la violenza”

(Di mercoledì 1 novembre 2023) E’ uno dei leader storici di Hamas e si concede al Cor Sera per una intervista su quello che sta succedendo E’ uno dei leader di Hamas tra i piùda. Due anni fa il gruppo di Hamas diffuse una foto del suo nuovo Consiglio politico, erano venti persone e tra queste c’erano anche due donne. Ebbene, l’ultimo a sinistra di quella foto èe la tv israeliana, ma nonovviamente, sta usando quella stessa immagine per tenere il conto dei membri del Consiglio che il Mossad riesce ad eliminare. L’inviato del Cor Sera riesce a intercettare, un incontro di pochi minuti e alcune domande che gli sono state rivolte, come quella dell’inizio del terrore il 7 ottobre con 1.400 civili israeliani e l’obiettivo di fermare il riconoscimento di...

Lo ha affermato, nel Consiglio politico di Hamas, in una intervista al Corriere della Sera da un 'appartamento provvisorio' a Beirut. 'Israele ha l'arroganza di chi ha dietro gli ...Non ci hanno lasciato altra opzione se non la violenza". Lo ha affermato Ghazi Hamad, nel Consiglio politico di Hamas, in una intervista al Corriere della Sera da un "appartamento provvisorio" a ...Abbiamo dovuto prendere il pallino in mano". Le parole di Ghazi Hamad, tra i capi di Hamas, tra i super ricercati da Israele per la strage del 7 ottobre, incontrato dall'inviato del Corriere della ...