GF | Mughini fa una battuta a Beatrice che sbotta | “Non ti permettere mai più di dire una cosa del genere I miei figli…”

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ieri nella casa del Grande Fratello, mentre gli inquilini stavano a tavola, Giampieroha fatto unasui figli diLuzzi: “Non deve essere stato facile 13 anni con te tutti in una volta“. L’attrice romana si è molto infastidita di queste parole e ha subito replicato piccata: “Sono felicissimi ifigli. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF,asfalta Varrese (VIDEO): “E’ un bluff e sempre immune. Riesce a manipolare tutti e quindi fa il…” GF, Varrese su(VIDEO): “Uno come me lo ama. Sono il suo tipo, per questo mi odia, perché…” Il web lo sbeffeggia Grande Fratello,distrugge Giuseppe (VIDEO): “Tu per me non esisti più, ...