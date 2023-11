Gerardina Corsano è morta intossicata dopo aver mangiato una pizza Il marito in gravi condizioni La procura sequestra il locale

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 1 novembre 2023) «I prodotti oggetto dei controlli da parte della Polizia giudiziaria sono stati utilizzati da numerosi altri clienti della struttura e anche dalla stessa famiglia del titolare, senza determinare alcun problema». È quanto evidenzia in una nota l’avvocato Guerino Gazzella, legale della titolare della pizzeria di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, in cui sarebbe rimastala 46enne...