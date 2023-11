Genoa-Reggiana | programma e telecronisti Mediaset sedicesimi Coppa Italia 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ile isudi, match valido per idi finale della. Allo stadio Ferraris il Grifone vuole un’altra vittoria, anche nellanazionale, per approdare agli ottavi, dove la sfida sarebbe contro la Lazio, ma occhio agli emiliani che vogliono stupire dopo averlo fatto anche in B con un buon avvio. Chi vincerà? Si parte alle ore 15 di mercoledì 1 novembre.sarà visibile su1 con la telecronaca di Fabrizio Ferrero e Andrea Agostinelli. SportFace.