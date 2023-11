Genoa-Reggiana | le formazioni ufficiali | Gila si affida a Puscas | Nesta ad Antiste

Alle 15 in scena una nuova sfida tra due azzurri del 2006: a Marassi , il padrone di casa Gilardino e il suose la vedono con ladi Nesta . Alle 18, al Via del Mare, il Lecce ospita il ...

Diretta Genoa - Reggiana Coppa Italia 2023 la Repubblica

Genova – Dà ampio spazio al turnover Alberto Gilardino per la partita di Coppa Italia contro la Reggiana (fischio d’inizio al Ferraris ... che per la sfida con il Genoa cambia modulo e passa alla ...È tutto pronto per il match del Ferraris, dove alle 15:00 scenderanno in campo Genoa e Reggiana, per contendersi l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. Padroni di casa favoriti, con Alberto ...