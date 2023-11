Genoa-Reggiana 2-1 | Gilardino vince ai supplementari e agli ottavi affronterà la Lazio

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Alle 15.00 di oggi è andato in scena il sedicesimo di finale di Coppa Italia tra, in cui i rossoblù hanno vinto 2-1 ai tempiAlle 15.00 di oggi è andato in scena il sedicesimo di finale di Coppa Italia tra, in cui i rossoblù hanno vinto 2-1 ai tempi. A segnare il gol del momentaneo vantaggio erano stati gli ospiti a minuto 37, grazie ad una rete di Djamanca. La squadra di Albertoperò è riuscita a rimontare inserendo in campo i titolarissimi con le reti di Haps, al minuto 53, e del solito Gudmunsson, nel primo tempo supplementare.

Il Genoa batte la Reggiana 2-1 al termine di una sfida finita ai supplementari e conquista la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia dove incontrerà la Lazio. I rossoblù devono ancora una volta ...(ANSA) - ROME, NOV 1 - Genoa beat Serie B outfit Reggiana 2-1 in the second round of the Italian Cup Wednesday to set up a last 16 meeting with Lazio. The Rossoblu had 26-year-old Iceland attacking ...