Genoa-Reggiana 2-1 dopo 120? - grifoni agli ottavi di Coppa Italia

(LaPresse) - Calciomercato.itUna partita iniziata a ritmi piuttosto bassi soprattutto nella prima mezz'ora. Nel finale del primo tempo, invece, è uscita lache con Varela ha ...

GENOVA (ITALPRESS) – Il Genoa vince 2-1 contro la Reggiana nei tempi supplementari e si regala gli ottavi di finale di Coppa Italia in casa della Lazio. Buona prova da parte degli emiliani, decisive ...Non ci sarà il romantico ritorno di Nesta all'Olimpico. L'ex difensore e capitano della Lazio, oggi allenatore della Reggiana, è stato battuto al Ferraris dal Genoa ai tempi supplementari per 2-1. Ad ...