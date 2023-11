GdS – Mercato Inter | Djalò | Zielinski e Taremi tra gli obiettivi per la prossima stagione

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 1 novembre 2023) 2023-10-31 22:02:05 L’autorevole rosea: Il difensore portoghese del Lilla è ancora fuori dopo il serio infortunio al ginocchio destro di inizio marzo e non vuole forzare perché non ha rinnovato il contratto. Il centrocampista polacco non ha trovato l’intesa per il prolungamento con il Napoli, mentre l’attaccante iraniano è ai ferri corti con il Porto e a gennaio avrà la Coppa d’Asia Andrea Ramazzotti 31 ottobre – MILANO Alla riapertura deldi gennaio mancano ancora due mesi e l’al momento non ha particolari necessità di rinforzare la rosa. Se Arnautovic recupererà la migliore condizione e inizierà a segnare e se Cuadrado non sarà più tormentato dalla tendinite, Inzaghi potrebbe non avere nuovi innesti nella finestra invernale. Al netto di irrinunciabili occasioni low cost che in questo momento non possono essere ...