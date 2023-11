Gaza senza comunicazioni Fatah | oggi la giornata della rabbia

(Di mercoledì 1 novembre 2023) “Perdita totale delle tele” per la maggior parte degli abitanti diIl più grande fornitore di teledi, Paltel, dice che le reti internet e telefoniche sono inattive in tutta la Striscia di: è il secondo blackout dalla scorsa settimana.aveva infatti perso l'accesso al web venerdì scorso ma le linee erano state successivamente ripristinate. Anche il monitorrete globale Netblocks conferma che"è nel mezzo di un nuovo blackout di Internet con un forte impatto sull'ultimo grande operatore rimasto, Paltel". La maggior parte dei residenti disperimenteranno “una perdita totale delle tele”, si legge in un post su X. Il bilancio delle ...

"A Yihia Sinwar (il leader di Hamas a, ndr) non importa della popolazione della Striscia. Lui ... Msf "inorridita" MediciFrontiere ha condannato l'attacco israeliano. L'organizzazione si è ...

non intendiamo restare a Gaza per i prossimi dieci o vent'anni. I due pericoli sono l'allargamento del conflitto e la perdita di consenso internazionale per Israele». Come potrete combattere Hamas ...