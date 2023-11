Gaza | i primi quattro italiani lasciano la Striscia | Colpito ancora il campo profughi a Jabalya | l' Onu | Nuova atrocità

Ore 09:05 -stranieri via daattraverso valico Rafah Il valico di Rafah riapre oggi per consentire l'uscita dalla Striscia didegli stranieri e dei feriti in modo grave, grazie a una ...

Gaza, primi stranieri via dalla Striscia attraverso valico di Rafah La Stampa

Gaza, primi stranieri via dalla Striscia attraverso valico di Rafah - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

ROMA – “Ho appena parlato con i primi 4 italiani usciti dalla striscia di Gaza. Sono stanchi ma in buone condizioni, assistiti dal console d’Italia al Cairo. Continuiamo a lavorare per far uscire ...Almeno sei attacchi aerei hanno colpito martedì l’affollato campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza, un’area dove ai palestinesi era stato detto di spostarsi prima dell’offensiva di terra.