Gaza | arrivate le prime ambulanze per trasportare i feriti in Egitto

La7.it - Le prime ambulanze che trasportano i feriti da, bombardata da Israele, sono giunte in Egitto. Dalle riprese in diretta si vede l'ingresso di questi veicoli sul lato egiziano del ...Commando Usa in Israele per aiutare liberazione ostaggi Intanto numerosi commando statunitensi sono arrivati in Israele nelle scorse ore per aiutare nelle operazioni di liberazione dei 240 ostaggi ...Siamo arrivati a 31 morti tra giornaliste e giornalisti nell’inferno di Gaza. E il numero è impressionante sia in sé sia relativamente ad altre aree di conflitto: a cominciare dall’Ucraina. Un appello ...