Galatasaray | Ndombele fuori rosa per colpa di un hamburger | la ricostruzione

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Tanguycon la maglia del, in Turchia. L'ex centrocampista del Napoli e attualmente ancora di proprietà del Tottenham infatti, fin qui ha raccolto appena sette presenze in totale, di cui ...Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Tanguy Ndombele con la maglia del Galatasaray, in Turchia. L'ex centrocampista del Napoli e attualmente ancora di proprietà del Tottenham infatti, ...Sezon basinda birçok yildiz ismi kadroya katan Galatasaray’da yeni transferler arasinda yer alan Tanguy Ndombele, aradan iki ay geçmesine ragmen henüz hazir hale gelemedi. Yildiz oyuncunun Teknik Dire ...