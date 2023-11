Frasi per il 1 novembre 2023 | aforismi | citazioni e auguri per la Festa dei Santi

Leggi su tpi

(Di mercoledì 1 novembre 2023)– Siete alla ricerca di qualche bella frase per oggi, mercoledì 1dei), da mandare a qualche amico o parente su Whatsapp? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo infatti raccolto alcunesull’1(Ogni). Eccole: Noi non siamo soli, ma siamo avvolti da una grande nuvola di testimoni: con loro formiamo il Corpo di Cristo, con loro siamo figli di Dio, con loro siamo fattidello Spirito Santo. Gioia in cielo, esulti la terra! (Papa Benedetto XVI) Rallegriamoci tutti nel Signore in questa solennità di tutti i. (Papa ...