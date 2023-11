Formazioni ufficiali Lecce-Parma | Coppa Italia 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ledi, sfida valida per i sedicesimi di finale di. Dopo un inizio di stagione fantastico, la squadra di D’Aversa non è riuscita a confermarsi tanto da conquistare appena due punti nelle ultime cinque gare. Quale migliore occasione per riscattarsi, dunque, della, anche se l’avversaria è molto ostica. In visita al Via del Mare arriva infatti la capolista della Serie B, protagonista di un avvio di campionato da applausi e determinata a centrare la promozione. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di mercoledì 1° novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....