Firenze | Greta Pini vince il concorso “Molière e una rilettura del Malato immaginario”

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Èla vincitrice del concorso “Molière e unadel”, dedicato alle studentesse e agli studenti del corso di laurea in Medicina e chirurgia dell’Università di, che si sono cimentati in unain chiave moderna dei temi presenti nell’opera del grande commediografo francese. L'articolo proviene daPost.

...sembra essere sempre più in bilico trae Mirko . Alla luce di tutto ciò, in tanti stanno chiedendo a gran voce l'ingresso di Perla dentro la Casa . Per ora, la giovane si trova a, ma, ...

Bussolin, Nannucci e Bisconti (Lega): “Caduto un altro albero ... Comune di Firenze

Fridays for Future in piazza a Firenze: “Siamo la resistenza climatica” LA NAZIONE

Da giugno a ottobre del 1530 Michelangelo Buonarroti (1475-1564) visse nascosto in una stanzetta di 10 metri per 3, situata sotto le Cappelle Medicee.A Firenze, dopo quasi 50 anni dalla sua scoperta, apre per la prima volta al pubblico in maniera regolamentata la cosiddetta Stanza segreta di Michelangelo, luogo dove il grande artista, secondo la te ...