Fiorello torna a svegliarci con ‘Viva Rai2!’ Il via lunedì 6 novembre dal villaggio dell’allegria | sito al Foro Italico

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Dopo il successo della prima edizione, lo show che porta il buonumore dà appuntamento la mattina, quando la giornata sta per cominciare, dalle ore 7:00, su Rai2. Lo scorso anno “Viva Rai2!” è stato il “mattin show” di grandissimo successo di cui tutti hanno parlato, la meravigliosa sorpresa del palinsesto Rai, capace di svegliare con il sorriso gli italiani diventando presto un vero cult per il pubblico: in queste settimane, in diretta Instagram e su Raiplay, ci sono state le “prove di risveglio” in attesa della nuova edizione, che partirà, quest’anno la diretta dalappositamente realizzato alPrincipale novità di quest’anno, sarà la messa in onda di “Viva Rai2!” anche su Rai Radio 2 alle ore 14. Nella sede inedita ...