Fi | Fascina | ' continuerà con sua identità | pensioni a 1000 euro | flat tax | responsabilità civile magistrati' **

Quanto ad un ruolo inrisponde: 'Non ho mai chiesto né aspirato ad incarichi di partito. Dunque no, al momento, non immagino particolari ruoli per me'. 'Ammetto che sorrido, anche se è ...

**Fi: Fascina, 'non ho superato il lutto ma tornerò in Parlamento per la legge di bilancio'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Marta Fascina, deputata di Fi ed ultima compagna di Silvio Berlusconi, in un’intervista per il libro di Bruno Vespa ha dichiarato “sono un deputato alla seconda legislatura. Come ho sempre detto, segu ...« Marta Fascina nei prossimi giorni tornerà alla Camera », è quanto si legge nelle anticipazioni diffuse oggi, con stralci della «ampia intervista» alla ...