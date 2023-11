Ferrari | per ora nessuna ipotesi di ritorno della sede legale in Italia

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Lanon ha allo studio al momento alcun progetto diin. Lo precisa la casa di Maranello in merito all’indiscrezione riportata oggi dal Corrieresera secondo cui sarebbero in atto riflessioni sul tema. A favorire il rientro indiNv, la controllante del gruppo sarebbe il Ddl Capitali, collegato alla legge di bilancio, che è stato già approvato in Senato il 24 ottobre e tornerà a breve alla Camera in seconda lettura per l’approvazione finale. La, controllata da Exor, holdingfamiglia Agnelli, ha spostato laad ...

La realtà è che Talò è comunque vicino alla pensione, e si parla da tempo di un possibile avvicendamento con l'ambasciatore Luca, che attualmente è a capo dell'Unitàil supporto alle ...

A San Paolo per l'ultima Sprint del campionato Ferrari

Vasseur: "Ferrari in Brasile, le strategie per il secondo posto generale" Tuttosport

Il bando da 16 milioni di euro per la digitalizzazione della catena logistica è online. Finanziamenti fino a un milione di euro per Adsp per incrementare la competitività dei porti. Fondi Pnrr per ...Si è urtato con la Ferrari dell’incolpevole Charles Leclerc ed è finito ... in condizioni normali sarebbe un bottino di tutta tranquillità da difendere nelle ultime tre gare. Ma, per come stanno ...