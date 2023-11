Gp Brasile F1: il programma e gli orari (in Italia) . F1,in Brasile tra speranze e realismo. La solita: veloce in qualifica, meno in gara . Quella che da venerdì scenderà in ...

Ferrari, ora nessun progetto di rientro sede legale in Italia Agenzia ANSA

Ferrari pavida e col mal di gomme (dure), Ricciardo ora punta al ... Eurosport IT

Ultimo atto del World Endurance Championship, che ha già assegnato il campionato costruttori Hypercar alla Toyota al termine della 6 Ore del Fuji, vinta dalla casa nipponica con una doppietta. Al Bahr ...La Ferrari smentisce l'indiscrezione di un possibile ritorno della sede legale in Italia. Il Ddl Capitali, già approvato in Senato, non ha alcun impatto sulla decisione presa nel 2015 di trasferire la ...