Ferragni come Sharon Stone | sui social scoppia la bufera

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Non si placano le polemiche su Chiara. Anche per il travestimento nella notte di Halloween.dimostra lata dopo la pubblicazione dell'ultimo video. L'influencer fa sempre parlare di sé. Chiarasi traveste danella notte di Halloween. L'influencer, con indosso un tubino bianco cortissimo e aderente, capelli biondi raccolti, un paio di décolleté bianche e una sigaretta accesa in mano ha voluto pubblicare per i suoi 29,7 milioni follower un video su Instagram che la ritrae mentre imita la scena epica del film "Basic Instinct", dove la, durante l'interrogatorio, accavalla le gambe facendo notare a tutti i presenti di non portare gli slip. ...