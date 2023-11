Fedez Sconvolge con i Suoi Bizzarri Costumi di Halloween 2023 | Da Una Torre a Rose di Titanic

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 1 novembre 2023)Sbanca il Concorso per il Costume dipiù Insolito delNessuno può negare che quest’anno èa portare a casa il titolo per il costume dipiù insolito del. Heidi Klum, fai un passo indietro e lascia spazio a Federico Lucia. Non stiamo parlando di semplici travestimenti, ma di opere d’arte create in ore o giorni. Un Eredità diCreativi La dedizione di Ferragnez perè ben nota a tutti. Negli anni passati, la coppia ha optato per svariatidi coppia o di famiglia, dai personaggi della Famiglia Addams a quelli di Baby Shark e Pokémon. Toy Story La Famiglia Ferragnez fa Squadra con Super Mario Bros Per il, la famiglia Ferragnez ha deciso di vestire come ...