In un editoriale su Bloomberg Dudley infatti mette in evidenza che la logica dellarivela quattro criticità, a partire da un mercato del lavoro ancora troppo solido per consentire il ...

Fed verso nuova pausa, tassi di interesse invariati Agenzia ANSA

Pil e Manovra in Parlamento sotto i riflettori. La Fed verso una nuova pausa la Repubblica

La Fed si avvia a lasciare invariato il costo del denaro ai massimi da 22 anni. Anche se l'inflazione resta alta, gli analisti sono convinti che la banca centrale non ritoccherà al rialzo il costo del ...La Fed non ritoccherà al rialzo il costo del denaro, ma l'ex presidente della Fed di New York Bill Dudley mette in evidenza quattro criticità, tra cui un mercato del lavoro troppo solido. La trasparen ...