Fascista! Chi mi insultava a scuola | lo sfogo di Beatrice Venezi

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Se mi chiedi cosa vorrei rappresentare, ti rispondo senza nessuna esitazione: un modello di libertà di pensiero per le donne». Lei è, pesci ascendente scorpione, straordinario direttore d'orchestra, donna libera, come ama definirsi, dalle idee conservatrici e non omologata al pensiero unico. Determinata, sicura di sé, consapevole di essere brava. Non che sia presuntuosa, è solo che non si nasconde dietro il birignao della falsa modestia. È donna, è straordinariamente bella, politicamente non è di sinistra e si è affermata con successo in un campo in prevalenza appannaggio dei maschi. Come nasce la sua passione per la musica? «Non vengo da una famiglia di musicisti. In casa c'è sempre stata grande attenzione per l'arte, per la cultura in tutte le sue forme. Mio padre amava il cinema e il teatro, mia madre le arti figurative. Poi un ...