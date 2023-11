Fadlun sulle case degli ebrei marchiate | Non cediamo al terrore

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Parigi si è svegliata ieri con circa 60 stelle di David disegnatemura di, negozi e banche in cui vivono e lavorano cittadininel 14esimo arrondissement. La procura di Parigi ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per «danneggiamento di beni altrui a causa dell'origine, della razza, dell'etnia e della religione». L'episodio ha riportato alla mente quello che accadeva nella Germania nazistaanni Trenta. Il Tempo ha intervistato il presidente della comunità ebraica di Roma Victor. «Quello che è successo a Parigi è qualcosa di tremendo che non avremmo mai voluto rivedere. È qualcosa di provocatorio che ricorda sicuramente gli avvenimenti più dolorosi per il popolo ebraico e si innesta perfettamente in questo intento di creare delnelle persone. ...