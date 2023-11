Facchinetti | “Alcuni agenti mi fanno la guerra | io sogno Leao Mio papà sa che…”

Francescoda alcune settimane è anche un agente Fifa e ha risposto al Corriere della ... Perciò se per lo stress scivola incomportamenti proibiti, cosa che abbiamo visto ultimamente, ...

Francesco Facchinetti agente Fifa di calcio: «Porto la mentalità dei Pooh» Corriere della Sera

FRANCESCO FACCHINETTI PARLA DEL FUTURO: "VORREI LEAO NELLA MIA SCUDERIA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in ...Francesco Facchinetti da poche settimane è diventato ufficialmente agente FIFA e racconta la nascita della sua Alì Sport Agency ...