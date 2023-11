Fabio Panetta nuovo Governatore della Banca d’Italia | Piero Cipollone entra nella Bce

Grazie a Visco per lavoro svolto in tredici anni . Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivolge i migliori auguri di buon lavoro al neo Governatore della Banca d'Italiae a Piero Cipollone per il suo ingresso nel Comitato esecutivo della Bce. A Ignazio Visco i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi tredici anni al servizio di un'istituzione ...

L’ex vice direttore della Banca d’Italia, Fabio Panetta (a sinistra nella foto), torna a Palazzo Koch da Governatore, prendendo il posto di Ignazio Visco (a destra nella foto), che va in pensione.(LaPresse) Cambio della guardia a Palazzo Koch. A partire da oggi Fabio Panetta succede a Ignazio Visco come governatore della Banca ...