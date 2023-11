F1 | Norris elogia la McLaren | “In Messico la vettura aveva un gran ritmo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Reduce dal quinto posto in nel GP del, Landoha mostrato tutto l’entusiasmo per i miglioramenti della sua: “Lainun, mi ha permesso di guadagnare dodici posizioni, e ne sono soddisfatto. Sappiamo di cosa siamo capaci, dobbiamo solo dimostrarlo“. Il pilota britannico però ora guarda avanti, con il mirino puntato verso il GP di Interlagos in terra brasiliana: “Siamo alla fine di questo trittico di gare, e ci sarà anche l’ultima Sprint della stagione. In questo circuito c’è tanta storia, in particolare con lae ovviamente con Senna. Adoro venire qui, spero ci sia un’altra opportunità per fare buoni punti“. In classifica costruttori laha superato e ...