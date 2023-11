F1 | Lando Norris | “In Messico la macchina aveva un gran ritmo”; Oscar Piastri | “Non ho mai corso in Brasile”

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Dopo un lungo ed esaltante inseguimento, McLaren ha ormai sorpassato e staccato Aston Martin prenotando il quarto posto nel Mondiale costruttori 2023 di Formula Uno. Il team di Woking, dopo una pessima prima parte di stagione, ha cambiato passo dall’Austria in poi con il primo pacchetto di aggiornamenti raggiungendo improvvisamente il livello dei top team alle spalle della Red Bull e collezionando ben 8 podi. Una rimonta sensazionale che ha portato la storica scuderia inglese in quarta piazza dopo ilPremio delcon un vantaggio di 20 punti sulla compagine di Lawrence Stroll, mentre il podio è ormai troppo distante quando mancano tre round al termine del campionato. Il prossimo appuntamento è inper il GP di San Paolo, con McLaren che proverà a tornare sul podio con almeno uno dei due piloti. “Siamo alla fine di ...

Se il mondiale 2023 fosse iniziato dal GP d’Austria, gara in cui la squadra di Woking ha presentato la MCL60 rivista e corretta, la McLaren oggi sarebbe indiscutibilmente la seconda forza del mondiale ...Il Gran Premio di San Paolo in Brasile è una sorta di gara di casa per la McLaren, visto il passato con Ayrton Senna. Un binomio che per il popolo brasiliano resterà indelebile nella memoria, e il tea ...